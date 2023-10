VIDEO | Narva-Jõesuus jäi kadunuks surfar. Teda otsitakse paatide, drooni ja helikopteriga

Narva politseijaoskonna operatiivkorrapidaja Ilja Kulpin ütles Delfile , et häirekeskus sai teate Narva-Jõesuu rannas surfates kadunud mehest laupäeva õhtul. „Tema surfilaud leiti rannast ning politsei alustas mehe otsimist,“ kinnitas Kuplin. „Piirivalve otsis merel, maapatrull kaldal ning PPA helikopter kontrollis otsinguala õhust.“

Narva-Jõesuu jahtklubi esimees Anatoli Ivanov rääkis Delfile, et neile teadaolevalt on kadunuks jäänud surfar 52-aastane Narva elanik. „Otsingud on siiamaani möödunud tulutult. Oleme nüüd ka ise väljas otsimas - proovime rannajoont läbi kammida,“ märkis Ivanov.