Kes on Iisraeli-Hamasi konflikti kohta väärinformatsiooni jagavate kontode taga?

Kommentaare sirvides, ei vastanud reaktsioonid tema ootustele. Mõned kasutajad olid tõepoolest postitusest ahastuses, kuid leidus ka neid, kes väitsid, et materjal polnud päris see, mis ta paistis olevat. Kommentaarid ütlesid, et videos näidatud naine „pole tsiviilisik“ vaid sõdur või, et klipid on lavastatud Hamasi raamimiseks. Samuti väideti, et puuduvad tõendid, et rühmitus käitus pantvangide suhtes vägivaldselt.