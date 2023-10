OTSEBLOGI | Sõda laieneb. Iisraeli-Liibanoni piiril võitlevad aktiivselt Hizbollah ja Iisrael

ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon teatas laupäeva hilisõhtul, et Iisraeli hoiatuse tõttu on Gaza ofensiivi eest lõuna poole lahkunud umbes miljon inimest. Gaza peamisesse haiglasse on kogunenud 35 000 põgenikku. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) mõistis hukka Iisraeli korralduse evakueerida 22 Gaza põhjaosa haiglat, kus viibib 2000 patsienti, sest osale inimestele tähendas see kindlat surma. Muu hulgas hõlmab see inkubaatorites hoitavaid imikuid ja teisi eluohtlikus seisundis patsiente. Gazas on konflikti algusest hukkunud üle 2200 inimese, neist 70 pärast Iisraeli viimast ultimaatumit. Iisraeli ohvrite arv on umbes 1300 inimest, kellest enamik hukkus Hamasi 7.–8. oktoobri rünnakus.