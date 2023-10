Õudus ka Eesti kodudes. Eksperdi sõnul on verd imevad lutikad juba kohal ja neid on üha rohkem

Kui Prantsusmaal on verd imevad parasiidid ilmunud viimasel ajal nii ühistransporti, kinodesse kui ka haiglatesse, põhjustades pea üleriigilise paanika, siis Eestis on mure peamiselt inimeste kodudega.

Voodilutikad, kes aastakümnete eest mürkide abil Eestist pea täielikult välja juuriti, on leidnud viimastel aastatel tee tagasi Maarjamaale – olgu siis kohalike reisihuviliste, välistudengite või sisserännanute toel. Viimastel nädalatel on eksperdid käinud juba tõrjumas ka lutikaid, kes on saabunud siia pagasis Prantsusmaalt.