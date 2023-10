Soome välisministeerium tõi Iisraelist evakuatsioonilennuga koju 149 soomlast

Soome välisministeerium on teadlik veel 20 Soome kodanikust või elanikust, kes viibivad hetkel Iisraelis ja vajavad abi riigist pääsemisega. Hetkel Soome välisministeerium uusi evakueerimislende ei plaani.

Eesti Välisminister Margus Tsahkna ütles sel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et hetkeseisuga on Iisraelist lahkunud 35 Eesti kodanikku ja kohale jäänud 22 lühiajaliselt Iisraelis viibivat Eesti kodanikku, keda välisministeerium proovib riigist välja aidata. Tsahkna sõnul käib koostööd kõigi liitlasriikidega, et leida nendele inimestele kohad tasulistele lennuliinidele. Massilist evakuatsiooni Eesti välisministeerium organiseerima hakanud ei ole.