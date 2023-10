Vabaduse väljaku valguspostid on täna Armeenia lipu värvides. Möödakõndijate sõnul meenutavad need aga Vene lippu

Tallinna kommunikatsiooniteenistuse direktor Kirsti Ruul selgitas, et täna, 14. oktoobril on Vabaduse väljaku valguspostid Armeenia lipu värvides, et tähistada Armeenia pealinna Jerevani asutamise aastapäeva.

MTÜ Eesti Armeenia Noorte Liit tegi linnale pöördumise panna Vabaduse väljaku valguspostid Armeenia lipu värvidesse, et väljendada toetust Armeenia rahvale ja kultuurile neile olulisel tähtpäeval. Eesti Armeenia Noorte Liidu ettepanekul on just praegu vajalik näidata solidaarsust Armeeniaga, võttes arvesse traagilist olukorda Mägi-Karabahhis.

Ruul kinnitas, et kuna tegemist on Eesti vabariigi esindusväljakuga, on valguspostid tavaliselt Eesti lipu värvides. Kui linnale saadetakse aga põhjendatud ametlik pöördumine, mis saab linnalt heakskiidu, kasutatakse erinevaid värve mõne riigi või üleskutse toetamiseks või esile toomiseks. Näiteks olid selle nädala sees Vabaduse väljaku valguspostid Iisraeli lipu värvides, et avaldada toetust Iisraelile, keda ründab Hamas.

„See, et Armeenia lipp on sarnase värvikombinatsiooniga nagu Venemaa föderatsiooni lipp, ei saa tähendada seda, et peaksime Armeenia tähtpäeva tähistamisest keelduma,“ ütles Ruul.