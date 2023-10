Täna hommikul tehti pommiähvardus Viru keskusele. Politsei ei tea endiselt, kes on hirmutamise taga

Põhja prefektuuri operatiivjuht Lennart Kams rääkis Delfile, et politseile pole tulnud infot, et leviksid uued ähvarduskirjad. Küll aga sai häirekeskus täna kella 11 paiku info, et Viru keskusele tehti telefoni teel pommiähvardus. Demineerijad kontrollisid keskuse üle ning midagi ohtlikku seal ei tuvastatud.