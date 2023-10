Torm kogub taas tuure: ilmateenistus andis teise taseme hoiatuse

Ülejäänud Eestis kehtib ilmateenistuse andmetel hetkel esimese taseme hoiatus. See tähendab, et ilm võib osutuda ohtlikuks vaid teatud olukordades.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas eile sotsiaalmeedias, et lisaks tugevale tuulele on sel nädalavahetusel oodata ka rünksajupilvi ja äikest, välistatud pole ka rahe. Tormine ilm rahuneb Kiitsaku sõnul pühapäeva pärastlõunaks, kuid tugev tuul jääb püsima ka järgmisel nädalal.

Elektrilevi katkestuste kaardilt on näha, et kella 11.30 seisuga on suurimad elektrikatkestused Ida-Virumaal, kus elektrita on hetkel 1225 majapidamist. Pärnu maakonnas on hetkel elektrita 151 kodu. Mujal praegu märkimisväärseid elektrikatkestusi ei ole.