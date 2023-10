VIDEO | Iisraeli tules hukkus ajakirjanik, kuus sai vigastada. Kolme BBC ajakirjanikku ähvardati relvaga

„Teatame sügava kurbusega, et meie videograaf Issam Abdallah on tapetud,“ kirjutab Reuters. Abdallah kajastas Lõuna-Liibanonis sealse rühmituse Hezbollah ja IDFi kokkupõrkeid. Ta hukkus otseeetri edastamise ajal.

Kaks teist Reutersi ajakirjanikku said vahejuhtumi käigus vigastada. AP ja Al Jazeera andmetel tulistati ajakirjanikke tabanud raketid Iisraelist. Intsidendis süüdistas Iisraeli ka Liibanoni peaminister Najib Mikati.

Iisraeli ÜRO saadik Gilad Erdan ütles reedel toimunud infotundides: „Loomulikult ei tahaks me kunagi lüüa või tappa või tulistada ühtegi ajakirjanikku, kes teeb oma tööd. Aga teate, me oleme sõjaseisundis, asju võib juhtuda.“ Ta lisas, et riik uurib asja.