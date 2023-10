Oktoobri lõpuni saavad Põhja-Tallinna elanikud registreeruda lehekottide tasuta äraveoks

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul on linnaosavalitsus juba aastaid sügishooajal aidanud elanikel hoovidest kokku kogutud haljastusjäätmed ära vedada. “Sel aastal viib Põhja-Tallinna valitsus kinnistutelt tasuta ära need lehed, mis on kokku kogutud linnaosa poolt jagatud läbipaistvatesse kottidesse. Registreerimine ja kottide välja jagamine kestab kuni 31. oktoobrini,“ ütles linnaosavanem ja lisas, et hiljem informeeritakse registreerunuid e-posti teel ka lehekottide äraveo täpsemast ajagraafikust.