Riigikantseleil teatas, et neil on alus kahtlustada, et mitmed Euroopa liidrid on saanud libakõned Aafrika Liidu nimel. Ilmekaks näiteks on Kaja Kallase endaga juhtunu. Põhjanaabrite ajakirjandus kajastab, et petukõne ohvriks langes ka Soome välisminister Elina Valtonen.