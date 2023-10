ÜRO on tauninud Iisraeli käsku evakueerida 1,1 miljonit Põhja-Gaza elanikku

Gaza on üks maailma tihedaima asustusega maatükke, kus 140 ruutmiilile on kokku surutud üle 2 miljoni inimese. Iisrael käskis tervel elanikkonnal kolida Gaza lõunaossa – korraldus, mida ÜRO on kirjeldanud kui „võimatut“.

Iisraeli kaitsejõudude Araabia pressiesindaja avaldas, et evakueerimise marsruut ei ole sihiks kuni kella 20.00-ni.

ÜRO peasekretäri pressiesindaja Stéphane Dujarric ütles oma avalduses, et ÜRO „soovib tungivalt iga sellise korralduse tühistamist, kui see kinnitatakse, vältides seda, mis võib muuta juba tragöödia katastroofiliseks olukorraks“. Avalduse kohaselt kehtib korraldus kõigile ÜRO töötajatele ja neile, kes on varjul ÜRO rajatistes, sealhulgas koolides, tervisekeskustes ja kliinikutes.

ÜRO teatel oli reede seisuga juba üle 423 000 inimese kodudest lahkunud, kusjuures umbes 60% neist otsis varjupaika Iisraeli laastavate pommirünnakute eest ÜRO hallatavates koolides ja muudes ametlikes hoonetes.

ÜRO Lähis-Ida Palestiina pagulaste abistamis- ja tööagentuur (UNRWA) kirjeldas reedel Iisraeli üleskutset Gaza tsiviilelanikke teisaldada kohutavaks. Nad lisasid, et enklaav on kiiresti muutumas põrguauguks ja on kokkuvarisemise äärel.

„Silmus Gaza tsiviilelanikkonna ümber karmistub. Kuidas peaks 1,1 miljonit inimest liikuma üle tihedalt asustatud sõjatsooni vähem kui 24 tunniga?“ kirjutas ÜRO abijuht Martin Griffiths sotsiaalmeedias.

Samuti on Norra pagulasnõukogu hoiatanud, et Gaza tsiviilisikute ümberpaigutamine võrdub „sõjakuriteoga, milleks on sunniviisiline üleandmine“. Norra pagulasnõukogu peasekretär Jan Egeland ütles, et korraldus „tuleb tühistada“.

Hamas, mis kontrollib tihedalt asustatud Palestiina territooriumi, lubas võidelda kuni viimase veretilgani ja käskis elanikel paigale jääda pärast Iisraeli hoiatust, mis andis neile 24 tundi oma kodudest lahkumiseks.

Iisraeli kaitsevõimud on süüdistanud Hamasi „Gaza rahva taha peitmises“ ja selles, et nad on andnud tsiviilelanikele korralduse „eirata“ Iisraeli hoiatusi evakueeruda lõunasse. Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et see on „lihtsalt järjekordne näide“ sellest, kuidas Hamas „ei hooli inimeste ohutusest Gazas“.