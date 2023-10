müriaadFEST avab uksed Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loomingulisse maailma

müriaadFESTi üheks tippsündmuseks on akadeemia noorte ooperisolistide ülesastumine EMTA ja Rahvusooper Estonia lavastuses „Võluflööt“, mille etendused toimuvad 20. ja 22. oktoobril. Festivalile panevad väärika punkti Renate Keerdi ja EMTA lavakunsti osakonna XXXI lennu uuslavastuse „Päva lõpuks, kiigu“ etendused Kanuti Gildi saalis 25.–28. oktoobrini.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindusfestival müriaadFEST on ellu kutsutud eesmärgiga jagada publikuga seda, millega Eesti ainsas muusika- ja teatriülikoolis igapäevaselt tegeletakse. See on erakordne võimalus kõikidele kultuuriaustajatele ja neile, kes plaanivad akadeemiasse õppima tulla, tutvuda EMTA loomingulise maailmaga.