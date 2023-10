Ukraina teatel lasid partisanid okupeeritud Melitopolis õhku Vene varustusrongi

Jutt käib rongist, mis vedas iga päev Krimmist Melitopoli ja Dniprorudnõisse laskemoona ja kütust ning vastassuunas kahjustatud tehnikat ning varastatud rauamaaki, vilja ja muud. Plahvatus toimus kell 7.40 ja on teada, et kahjustada sai 150 meetrit raudteed ja vedur.

„Partisanid on juba väljaspool ohtu ja lubavad veel selliseid suuri plahvatusi lähiajal. Tuletame meelde, et see on juba kümnes edukas diversioon raudteel 2023. aastal, mille partisanid on Zaporižžja oblastis läbi viinud,“ teatas rahvusliku vastupanu keskus.