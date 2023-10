Leedu politsei peakomissar Renatas Požela ütles pressikonverentsil, et ähvardused hakkasid tegelikult saabuma juba neljapäeval – tol hetkel aga veel üksnes eri asutustele Klaipeda linnas.

„Täna öösel algas koordineeritud massirünnak. Meil on praegu umbes 750 sõnumit, need saadeti öösel e-kirjadena ja neid saadetakse endiselt,“ ütles Požela, lisades, et kui pommiähvadus saadetakse, tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust häirekeskusega.