Putin: Moldova juhtkond viib riigi identiteedi kaotamiseni

„Selline riik nagu Moldova kaotab praktiliselt oma identiteedi, selle riigi eliit arvab üldse, et nad ei ole moldovalased, nad nimetavad end rumeenlasteks. Aga see on nende valik – riigi identiteedi täielik kaotamine – selline on Moldova praeguse juhtkonna valik,“ lausus Putin, vahendab Interfax.