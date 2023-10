Prantsusmaal hakati uurima endise Vene teleajakirjaniku Marina Ovsjannikova võimalikku mürgitamist

Deloire teatas X-is, et võimalust, et Ovsjannikova mürgitati, ei saa välistada, kuigi ta tunneb end juba paremini.

„Me oleme algatanud juurdluse,“ teatas Pariisi prokuratuur. „Ta ütles, et tal oli halb olla. Kõik, mis meil hetkel on, on see, mida ta ütles.“