Stockholmi lähedal lasti eramajas maha kaks naist

Stockholmist lõunas asuvas Tullinges lasti ööl vastu tänast eramajas maha kaks naist. Politsei teatel on vahistatud kaks mõrvas kahtlustatavat. Ajalehe Aftonbladet andmetel on selle aadressiga seotud sugulasi isikul, kes on seotud käimas oleva jõuguvägivallalainega kuritegeliku võrgustiku Foxtrotnätverket ümber.