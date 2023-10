OTSEBLOGI | Paanika Gazas eeldatava pealetungi eel. Iisrael lubas turvalist evakueerumisteed

ÜRO ja mitmed inimõiguste organisatsioonid on andnud mõista, et peavad nii suurt relokeerumist tiheda populatsiooniga alal ilma hävitavate humanitaartagajärgedeta võimatuks. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell sõnas laupäeva hommikul, et olukord „saab kaasa tuua vaid humanitaarkriisi“.