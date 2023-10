BLOGI | Iisraeli tabas raketituli Süüriast, armee vastab suurtükitulega

ÜRO ja teised inimõiguste organisatsioonid on hoiatanud hävitavate tagajärgede eest tsiviilisikutele. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell sõnas laupäeva hommikul, et olukord „toob kaasa üksnes humanitaarkriisi“.

Kümned tuhanded on hoiatuse peale evakueerunud. Kohapeal viibivad ajakirjanikud on kirjeldanud paanikat ja pikki järjekordi. Samal ajal on Iisrael jätkanud õhurünnakuid, sh Lõuna-Gazas.