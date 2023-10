Helme opositsioonipartnerite taandumisest riigikogu lausummistamisel: neil ei pea närvid vastu

Helme tõdes, et teised opositsioonierakonnad - Isamaa ja Keskerakond - on esialgu kevadel ühiselt alustatud obstruktsioonist tasapisi taandunud. „Me oleme põhimõtteliselt üksi selles võitluses. Võib öelda, et mõned eelnõud on, mille osas on ka Isamaa ja Keskerakond valmis obstruktsiooni tegema, aga mitte laial rindel,“ sõnas ta. „Minu hinnang on, et neil ei pea närvid vastu, nad kardavad, et see ei leia avalikku toetust ja nagu saate alguses rääkisime, kõik poliitikud vahivad protsente.“