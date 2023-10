Zelenskõi soovitas riigijuhtidel külastada Iisraeli: „Ühtsus on tähtsam kui üksi olemine“

Zelenskõi rõhutas, et pole ohtu, et Iisrael tõrjub Ukraina rambivalgusest välja. Ta julgustas lääne poliitikuid Iisraeli külastama – täpselt nagu maailma liidrid külastasid Kiievit. „Minu soovitus juhtidele on minna Iisraeli,“ ütles Zelenskõi ja lisas „Ühtsus on tähtsam kui üksi olemine.“

Samuti püüdis ta kahte konflikti omavahel siduda. Ta ütles, et lahkarvamused alliansis ainult aitavad Kremlit. „Venemaa loodab sellele, toetuse jagamisele,“ ütles ta pressikonverentsil Belgia peaministri Alexander De Crooga. Ta seostas kahte kriisi, nimetades nii Venemaa presidenti Vladimir Putinit kui ka Hamasi „terroristideks“, kes „püüavad vabu ja demokraatlikke riike pantvangis hoida“.

Zelenskõi ütles NATO kaitseministrile, et Venemaal on „veel piisavalt ressursse, et konflikte õhutada ja need täiemahulisteks tragöödiateks muuta“. „Me ei tohi lasta sellel juhtuda,“ sõnas ta.

Zelenskõi ilmumine kohtumisele oli üllatus, sest kohtumine pidi toimuma ministrite tasemel. Kuid kuna Ukraina seisab silmitsi Venemaa taasrünnakuga idas ning on suur võimalus ulatuslikeks rünnakuteks talveperioodil, soovib Kiiev meeleheitlikult hoogustada lääneriikide laskemoona- ja relvasaadetisi. „Õhutõrje on oluline osa vastusest küsimusele, millal see sõda lõpeb ja kas see lõpeb Ukraina jaoks õiglaselt,“ ütles Zelenskõi.

Lääneriigid on valmis aitama nii Iisraeli kui ka Ukrainat. „Absoluutselt saame teha mõlemat ja me teeme mõlemat,“ ütles USA kaitseminister Lloyd Austin. „Oleme maailma tugevaim riik ja kavatseme teha kõik, mis on vajalik, et aidata oma liitlasi ja partnereid.“ Samad signaalid tulid ka väiksematelt liitlastelt.

Kolmapäeval anti Ukrainale mitmeid sõjalisi lubadusi. Ühendkuningriik lubas 100 miljoni naelsterlingi suuruse sõjalise toetuse paketi, mis sisaldab miinitõrjeseadmeid ja kindlustuste tugevdamist. London teatas ka eraldi 70 miljoni naela suurusest paketist, mis sisaldab droonihävitajat MSI-DS Terrahawk Paladin.