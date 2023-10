„PÄEVAKORD“ | Kõik nokivad automaksu detaile, aga päris matsu paneb lähemale hiiliv käibemaksutõus

Eesti Ekspressi ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Greete Lehepuu leidsid, et uus täiendatud ja parandatud automaksu mudel on juba rohkem sinnapoole, et see tõesti võiks nügida inimesi väiksemate ja säästlikumate autode poole, leidsid mõlemad „Päevakorra“ saates.

Oluline on aga tähele panna, et sellal kui kõik arutavad automaksu ja sellega kaasnevaid kulusid, on valitsus juba ammu otsustanud mitme suure maksu tõusu. Käibemaks on üks selline, mis ilma suuremaid erandeid tegemata võtab inimeste rahakotist suure ampsu nii otse kui kaudselt. Sealjuures on see eriti valus just neile, kellel palgad väiksemad ning suurem osa teenitust kulub esmatarekaupadele ja toidule.