Süüria teatas, et Iisraeli raketid tabasid Damaskuse ja Aleppo lennujaamu

Riikliku uudisteagentuuri SANA viidatud Süüria sõjaväeallikas ütles, et raketilasud tabasid kahte lennujaama samal ajal. Allika sõnul oli see püüe juhtida maailma tähelepanu kõrvale Iisraeli-Hamasi sõjast. Väidetavalt kahjustas rünnak lennuradasid, mis mõjutas ka nende tööd.

Iisrael on aastate jooksul korduvalt rünnanud Iraaniga seotud sihtmärkide Süürias, ka varasemalt on olnud nende sihtmärkideks Aleppo ja Damaskuse lennujaamad.

Allikad on öelnud, et löögid lennujaamadele on mõeldud Iraani varustusliinide katkestamiseks Süüriasse, kus Teherani mõju on kasvanud alates sellest, kui hakati toetama president Bashar al-Assadi 2011. aastal alanud kodusõjas.