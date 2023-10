Loe, kuidas lihtsamini alkoholismist vabaneda!

Kujuta ette oma halvima enesetundega päeva, kui miski ei paku rõõmu. Tuju on halb ja pirtsakas, midagi teha ei taha ning lisaks on ka väike janu. Selline olek iseloomustab alkohooliku päeva, mil ta pole veel alkoholi joonud ehk alkohoolikule on päev ilma alkoholita piin! Ning siinkohal ei ole jutt ainult alkoholi võõrutusnähtudest ehk pohmellist. Alkohoolik ei tunne ennast vaimselt hästi ka siis, kui ta pole joonud mitu nädalat või kuud. Miks see nii on ja miks hakkavad inimesed ka pikema aja möödudes uuesti jooma, kuigi teistele tundub, et kõik on korras ja inimene on taastunud ning tunneb ennast füüsiliselt hästi?