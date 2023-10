VIDEO JA KAART | Venemaa kannab Avdijivka ründamisel kaotusi, kuid äge lahing jätkub

Nagu Ukraina armee avaldatud videod näitavad, on okupandid üle lageda välja rünnates on paari päeva jooksul kaotanud ohtralt soomustehnikat ning vastase kaotused hakkavad ukrainlaste väitel meenutama tänavu talvel läbikukkunud Vuhledari pealetungi. Lahing pole siiski lõppenud. Ukraina väitel osaleb operatsioonis kolm Vene motoriseeritud jalaväe pataljoni, mis kuuluvad Lõuna sõjaväeringkonna 8. armee juurde.

USA-s paikneva Sõjauuringute Keskuse (ISW) sõnul on tegu siiski pigem DNR-i alluvuses tegutsevate üksustega kui regulaarväelastega. Samuti leiab ISW, et DNR-i võitlejate distsipliin ja moraal paistab olevat paranenud ja Vene suurtükiväe ja elektroonilise sõja üksuste tegevus näitab, et varasematest vigadest on õpitud. Ometi on mõttekoda operatsiooni laiema mõttekuse osas skeptiline, kuna purustatud linnal pole suurt strateegilist tähtsust.