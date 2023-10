Kritiseeritud on just ta kommunikatsiooni selles küsimuses. „Muidugi olen teinud vigu. Aga eks kõik teised nendele juhivadki tähelepanu,“ sõnas ta. „Praegu on hoopis teistsugused mured. Julgeolekuolukord on erakordselt habras.“

Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“ ütles Kallas mõni aeg tagasi, et ajakirjandus on võrreldes tema abikaasa ettevõtte seotusele Vene äridega võrreldamatult vähe tähelepanu osutanud president Kersti Kaljulaidi kuulumisele Vene kütust importinud Alexela nõukokku. Kallase sõnul on tähelepanuväärne, et Kaljulaid ei lahkunud nõukogust peale juuni keskpaika, kui Eesti Päevalehes Alexelast artikkel ilmus.