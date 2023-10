Valitsuse esindajaks Ida-Virumaal saab Jaanus Purga

Kallase sõnul oli tegemist väga tugeva konkursiga ja huvi ametikoha vastu suur. „Jaanus Purga kasuks rääkis kõrge motiveeritus, põhjalikud teadmised ja mitmekülgsed kogemused, tugev ettevõtluse taust, selge nägemus piirkonna tulevikust ja lahendustele orienteeritus,“ ütles Kallas. Ta lisas, et soovib valitsuse piirkondlikule esindajale edu ja jaksu erinevate väljakutsetega toimetulekuks. „Tal on kõik eeldused, et sel ametikohal edukalt hakkama saada,“ lausus minister.



Valituks osutunud Purga tõdeb, et lahendamist vajavaid muresid Ida-Virumaal jagub. „Ma olen Ida-Virumaalt palju saanud ja nüüd soovin ning tahan oma maakonnale tagasi anda,“ sõnas ta. „Usun maakonna võimesse kohanduda tulevate muutustega ja tulevikust on meil ainult võita.“



Purga on endine VKG juhatuse liige ning SA Rohetiiger üks asutajatest ja eestvedajatest.