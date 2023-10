Iisraeli president: süüdistused sõjakuritegudes on täielikult kontekstist väljas

„Kogu lugupidamise juures, kui teil on rakett oma neetud köögis ja te tahate lasta selle minu pihta, kas mul on lubatud ennast kaitsta?“ küsis Herzog vastu. „Selline on olukord. Need raketid on olemas. Neid rakette lastakse välja, nupule vajutatakse, rakett tuleb köögist üles minu laste peale.“

Küsimusele Iisraeli plaani kohta vastas Herzog: „Plaan on see, et me peame kindlustama, et Hamas ei oleks võimeline seda uuesti kordama. Meil on õigus ennast kaitsta. Meil on täielik õigus seda teha. Ja on aeg, et maailm seda mõistaks.“