Kõlvart rääkis, et linn on teinud pöördumise siseministeeriumile, aga sealt pole mingit signaali saadud. „Jätkuvalt ootame,“ märkis ta, aga tõdes, et ollakse kuulnud, et sulgemisotsusega minnakse edasi.

„Ma ei usu, et riigil pole raha, et Kopli päästekomando säilitada. Lihtsalt riik annab signaali, et elanikkonna kaitse ja turvalisus ei ole prioriteediks. Aga Tallinnale see kindlasti on prioriteet. Me ei tule appi riigile, me tuleme appi meie inimestele.“