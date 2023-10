Läti suursaadik EPL-i loost: eeldus, et Läti peaministri visiit viibis Kallase skandaali tõttu, on alusetu

Päevalehe loos oli välja toodud, et lõunanaabrite peaminister Evika Siliņa on juba 15. septembrist ametis, ent pole seni Eestisse jõudnud. Loos oli kirjas: „Võib arvata, et lätlased jäid ootama aega, kui [Kaja] Kallase saatus saab selgeks.“

Lätlaste sõnul on selline arvamine vale. „See eeldus on täiesti alusetu,“ ütles suursaadik Našeniece. „Peaminister Siliņa visiiti on pikalt ette valmistatud ning küsimus oli vaid sobiva aja leidmises.

Suursaadik soovis rõhutada, et vahepealsel ajal on Eestis juba käinud nii Läti president kui ka seimi spiiker. „Homme tuleb Tallinnasse Läti välisminister ning valmistatakse ette ka kaitseministri visiiti,“ lisas ta ning ütles, et Eesti on ja jääb Läti lähimaks partneriks.

Kallase rahvusvaheline tähelend jätkub

Tagatuba kirjutas, et Kallase riigi- ja valitsusjuhtidest kolleegide suust pole Eesti peaministri kohta kriitikat kosta olnud. Eraviisiliselt on ta neilt Stenbocki maja sõnul palju toetusavaldusi pälvinud. Suur teema see tema välismaa kolleegide jaoks polnudki.

Möödunud reedel Hispaanias Granadas toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel arvasid Kallase kolleegid, et Eesti peaminister on skandaalist ühes oma poliitilise eluga välja tulnud. Nii mõnigi nentis, et on ise samasuguses puntras olnud, ja teadis öelda, et kuus nädalat peaks olema piisav aeg, et torm vaibunuks arvata.

Tagatuba kirjutas ka, et peaministri skandaali kajastati rahvusvahelises meedias üksjagu, ent kodumeediaga võrreldes oli keskmine sellest kõnelev lugu palju rahulikum: „juhtus selline lugu“. Kallas ütles seepeale seda, tema kriitikud toda ja loo lõpp. BBC tuntud intervjuusaates „Hardtalk“ kulus skandaalile viis minutit, ülejäänud 20 Kaja Kallase tavapärastele meediaesinemiste teemadele. Temalt pärast skandaali intervjuu võtnud Washington Post ja Financial Times selle kohta ei küsinudki. Samuti ei esitatud peaministrile ühtegi skandaali koha käivat küsimust hiljutisel Soome-visiidil, kuigi Stenbocki majas lihviti pressikonverentsi tarbeks asjakohaseid sõnumeid.