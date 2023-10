FOTOD | Päästjad avaldavad Toompeal meelt: Kopli komando peab alles jääma

Kell 10.30-12.00 toimub riigikogu ees komando toetuseks kogukondlik meeleavaldus.



„Põhja-Tallinnas jääb senise kiirusega abita 60 000 inimest. See vähendab reaalset turvalisust märkimisväärselt ning kui lisame võrrandisse laiapindse riigikaitse ja julgeolekuolukorra, on komando sulgemine täiesti kohatu,“ märkis kriisiuuringute keskuse juht Hannes Nagel.



„Põhja-Tallinn on tööstuspiirkond, kus on kõrgendatud oht tõsiste tagajärgedega õnnetusteks. Lisaks on puitehitistest täis pikitud poolsaar logistiliselt keeruliselt ligipääsetav, siia on vaja kohapealset komandot,“ sõnas päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisik Kalle Koop.