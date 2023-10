Haridusasutused üle Eesti said kahtlase venekeelse kirja, kus ähvardati plahvatusega

Näiteks Ardu kooli direktor Ülle Pässa luges seda hommikul, võttis ühendust häirekeskusega ja edastas kirja politseisse. „Politsei andis koolijuhile otsustada, kas kool ja lasteaed avatakse või ei. Kuigi olen peaaegu kindel, et tegemist on spämmiga, otsustasime õpetajatega täna Ardus lasteasutused sulgeda,“ teavitas ta kirjalikult lapsevanemaid.

Pässa viitas Delfile, et leidis, et pigem on mõistlik karta kui kahetseda. Ta sõnas, et kiri oli venekeelne ja autoriks oli märgitud Vene terroristlik organisatsioon. Ta lisas, et kiri tuli gmaili aadressilt ja saajateks oli märgitud palju asutusi.

Teada on, et kirja said näiteks ka mitmed Tartu haridusasutused.

Politsei: Eesti asutusi tabas rämpspostituste laine

PPA andis kell 9.15 teada, et täna öösel saadeti mitmekümnele asutusele üle Eesti, sh koolidele ja lasteaedadele, meili teel venekeelne pommiähvardus. Politsei praeguse info kohaselt on tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega.

„Sarnane pommiähvarduste laine oli paar päeva tagasi ka Lätis. Politsei praeguse hinnangu kohaselt on tegemist laiaulatusliku spämmikirjade lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Politsei suhtleb nende asutustega, kes on selle kirja saanud, ja tegeleb ähvarduse tegija väljaselgitamisega,“ ütles PPA operatiivjuht Heigo Reinek.

Tartu linna kriisimeeskond: asutused käitusid korrektselt

Seoses pommiähvardusega kogunes täna hommikul Tartu linna kriismeeskond ja arutas olemasolevat olukorda.

Kriisimeeskonna juhi, linnapea Urmas Klaasi sõnul on ähvarduskirja saanud ja evakuatsiooni alustanud Tartu haridusasutused käitunud korrektselt vastavalt oma asutuse hädaolukorra lahendamise plaanile. „Vastavalt politseist saadud infole oli tegemist massilise rämpspostitusega, mille eesmärk oli häirida asutuste tööd. Need koolid, kes pommiähvardusele reageerisid kooli evakueerides, käitusid ainuõigel moel. Me ei tohi ühelgi hetkel kaotada valvsust.“ selgitas ta.