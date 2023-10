Eleringi endine juht Taavi Veskimägi: kui keegi tahab elektri- või gaasitaristut rünnata, siis on see alati võimalik

„Ma arvan et üks asi tuleb meil endal teha selgeks - see ei ole Eesti kaasus, see ei ole Euroopa kaasus, see on globaalselt nii - võtame sündmused USAs, Aafrika riikides - kui keegi tahab fokusseeritult elektri- või gaasitaristut rünnata, siis on see alati võimalik,“ rääkis Veskimägi.

„Elektri- ja gaasitaristu asub nii maismaal kui meres igal pool laiali, et seda kaitsta tervikuna fokusseeritud rünnaku vastu, siis see on võimatu,“ lisas ta.

Veskimägi sõnul on ennetavalt võimalik teha kaht asja: esmalt arendada taastevõimekust ehk kiirust, millega jõutakse sellise rünnaku tagajärgi likvideerida. Teiseks tuleb luua alternatiive juhuks, kui üks infrastruktuuri element - näiteks Eesti gaasivarustuse puhul Balticconnector - rivist välja langeb. "Kui me Eesti varustuskindlust vaatasime Balticconnectorit rajades, siis Balticconnector lõi Eleringi jaoks olukorra, kus me saame Eestit toita nii põhjast kui lõunast,“ selgitas ta, et juba toona peeti oluliselt riskide hajutamist.

Kliimaminister Kristen Michal rääkis saates, kuidas süsteemioperaatoril - Balticconnectori puhul Eleringil - on võimalik teoreetiliselt tõsta taset, kui kiiresti nad saavad võimalikust rünnakust, rikkest teada. „Tänagi andsid süsteemioperaatorid asutustele teada, et rõhk langes,“ viitas Michal pühapäeval toimunule. „Meil saab olla parem teadmine, mis kus täpselt toimub, aga ega ta pahatahtliku ründe vastu ei kaitse,“ tõdes Michal.