Prokuratuur jätkab kriminaalmenetlust Heldna ja Vaheri kelmuse asjas

Kahtlustuse järgi osalesid politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal, keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht ja personalispetsialist Eerik Heldnale etteheidetava kelmuse toimepanemises, s.o näilise töösuhte ja rotatsiooni vormistamises.

„PPA on hierarhiline asutus, mille toimimisel on oluline roll struktuuril, käsuliinidel ja juhtide ootuste täitmisel. Kogutud tõendid näitavad, et kuigi neil kolmel ametnikul oli arvestatav roll Eerik Heldna näilise töösuhte vormistamisel, täitsid nad tippjuhtide korraldusel eelkõige oma igapäevaseid tööülesandeid. Karistusõiguse keeles valitsesid Elmar Vaher ja Aivar Alavere neid organisatsioonilise võimuaparaadi ja teadmisega,“ sõnas riigiprokurör Maria Entsik.