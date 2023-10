Iisraeli saabus esimene USA relvasaadetis. Hagari: „Oleme tänulikud Ameerika toetuse ja abi eest“

„Esimene USA relvastust kandnud lennuk saabus täna õhtul Lõuna-Iisraeli Nevatimi õhubaasi,“ kirjutas Iisraeli kaitsevägi postituses. „Meie sõjaväelaste koostöö on oluline osa piirkondliku julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel sõja ajal.“

Lennuki pardal olev laskemoon võimaldab „märkimisväärseid lööke ja valmistuda täiendavateks stsenaariumideks“ terrorirühmituse vastu, ütles Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari. „Oleme tänulikud Ameerika toetuse ja abi eest eriti Iisraeli vägedele ja Iisraeli riigile üldiselt sel keerulisel perioodil,“ lisas ta.

Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles teisipäeval Valges Majas ajakirjanikele, et USA „on suurendanud Iisraeli Raudkupli raketitõrjesüsteemi laskemoona“. Ta lisas, et Biden vestles teisipäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et arutada „täiendavaid võimeid, mida Iisrael vajab“.

„Ta lubas, et Ameerika lennukid maanduvad Iisraelis järgmistel päevadel nende võimetega,“ ütles Sullivan. Samuti märkis ta, et Valge Maja teeb kongressiga koostööd tagamaks, et Iisrael saaks jätkuvalt „kriitilisi varasid“.

Osana jõupingutustest relvastada Iisraeli sõjaks Hamasi vastu, kiirendab Boeing ka 1000 nutika pommi tarnimist, vahendas Fox News.

Väidetavalt lennutasid Iisraeli õhujõud 250-naelased pommid USA õhujõudude baasist Iisraeli. Pommid olid osa 2021. aasta lepingust, mida kirjeldati kui „otsest kommertsmüüki“ Boeingu ja Iisraeli sõjaväe vahel.

Biden on lubanud toetada Iisraeli, pärast Hamasi esmaseid rünnakuid. „Praegu peame olema kristallselged: seisame Iisraeli kõrval,“ ütles Biden teisipäeval. „Ja me tagame, et Iisraelil on kõik, mida ta vajab oma kodanike eest hoolitsemiseks, enda kaitsmiseks ja sellele rünnakule reageerimiseks. Terrorismi ei õigusta. Pole mingit vabandust,“ ütles USA president.