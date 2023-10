Hamasi rünnakud Iisraelile tulid nagu välk selgest taevast. Iisrael kuulutas, et nüüd on riik sõjas. Loomulikult toetavad lääneriigid Iisraeli võitluses terroristliku organisatsiooniga. Kuid Iisraeli ja Palestiina suhete ajalugu on kõike muud kui lihtne ja mustvalge. Kas Lähis-Idas üldse kunagi rahu tuleb? Neljapäeval kell 9.30 algava saate külaline on ajaloolane David Vseviov.