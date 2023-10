Tallinna linnavalitsus kiitis heaks eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava

Esimene, 2023/24. ja 2024/25. õppeaastat hõlmava perioodi tegevusplaan keskendub viiele prioriteetsele suunale. Nendeks on haridusasutuste juhtide ja õpetajate toetamine vajaliku eesti keele taseme saavutamiseks, õpetajatele koolituse pakkumine mitmekeelsete õpilaste õpetamise metoodikate osas, riigi ja linna tasandil õigusselguse loomine, õppematerjalide ja keeleõppe toe tagamine õpilastele ning uute õpetajate värbamistugi.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eestikeelsele õppele üleminek pikk ja mitmetahuline protsess, mida tuleb ellu viia olukorras, kus meie lähtepositsioon õpetajate osas on väga keeruline ning riigipoolne reformi elluviimise eelarve ei vasta tegelikele vajadustele. „Tallinna tegevuskava eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks ei dubleeri riigi plaane, vaid hõlmab endas meetmeid, et toetada õpetajaid ja õpilasi nii eestikeelsetes koolides kui ka nendes koolides, kus toimub üleminek eestikeelsele õppele,“ ütles ta.