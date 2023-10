Läti koolid ja lasteaiad on saanud kokku umbes 700 venekeelset ähvarduskirja. Võimude teatel on ohutase madal

Ruksi sõnul teavitas politsei lasteaedu, et oht on väike ja evakueerimisteks põhjust ei ole, vahendab LSM.

E-kirjad saabusid kella ühe ajal öösel.

Ruks ütles, et on tähtis kirjade saatja või saatjad kinni pidada võimalikult kiiresti, mistõttu ei ole sobiv avaldada, mida politsei on seni teada saanud.

„Tuleb aru saada, et see ei ole lihtne kurjategija ilma spetsiifiliste IT-oskusteta, keda oleks lihtne leida,“ ütles Ruks, lisades, et politsei teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Ruks rõhutas, et oht ja terroriohu tase riigis ei ole tõusnud.

Ruks ei kinnitanud, kas need ähvarduskirjad on tulnud Lätile ebasõbralikest riikidest, aga märkis, et kui see kinnitust leiab, ei ole lihtne kurjategijaid kätte saada.

Politseiülem kutsus lasteaedade juhtkondi igal juhul paanikat vältima ja teavitama politseid ähvarduskirjade saamise korral.

Kirjad on olnud venekeelsed ning need on saadetud erinevatelt e-posti- ja IP-aadressidelt.

Läti riigi julgeolekuteenistus (VDD) kordas, et terroriohu tase riigis on madal. VDD-l ei ole informatsiooni, mis viitaks sellele, et seda tuleks tõsta.

VDD kinnitas, et ähvarduskirjade pärast ei ole alust muretseda.

„Praeguses geopoliitilises olukorras ja hübriidsõja kontekstis ei saa välistada, et seda tegevust viivad sihilikult läbi Läti suhtes ebasõbralikud riigid. Sellise tegevuse eesmärk on teenistuse hinnangul suurendada ühiskonnas hirmu, lisades psühholoogilist survet Läti ühiskonna erinevatele gruppidele ja tekitades kunstlikult pingeid, et destabiliseerida olukorda Läti riigis,“ teatas VDD.