Välisministeerium uurib erilennu korraldamise võimalust, et Eesti kodanikud Iisraelist koju tuua

Välisministeeriumile teadaolevalt on tänase seisuga Iisraelist lahkumiseks leidnud võimaluse 19 kodanikku. Riigis on veel 42 kodanikku, kes on endast välisministeeriumile teada andnud ning kes sooviksid riigist lahkuda või kaaluvad lahkumist, kuid ei ole veel selleks võimalust leidnud.