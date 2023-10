FOTO | Tallinn avaldab toetust terrori alla langenud Iisraeli rahvale

„Tallinn avaldab toetust Iisraeli rahvale. Hamasi rünnakutes on hukkunud või viga saanud tuhandeid tsiviilisikuid, sealhulgas lapsed. Pantvangis hoitakse sadu inimesi, pommitatud on nii elumaju kui ka teisi tsiviilobjekte. Inimestelt on võetud nende turvatunne ja nad on sunnitud põgenema oma kodudest. Hamasi rünnakutele ei ole mitte mingisugust õigustust ning Tallinn toetab kindlalt Iisraeli ja nende täielikku õigust ennast ja oma rahvast kaitsta,“ sõnas Beškina.