Vene riigiduuma spiiker teatas, et välismaale kolinuid ootab naasmisel Magadan. Sealne kuberner aga „reetureid“ ei taha

„See, kes on riigist lahkunud ja toime pannud alatuid tegusid, rõõmustades laskude üle Venemaa territooriumil, soovides võitu natsistlikule verisele Kiievi režiimile, peab teadvustama, et siin teda mitte ainult, et ei oodata. Kui ta siia tuleb, on talle Magadan kindlustatud,“ lausus Volodin, vahendab Meduza.

Magadani oblasti kuberner Sergei Nossov ütles, et tema regioon on varasema asumisele saatmise kohana mineviku stereotüüpide vang, aga areneb tegelikkuses dünaamiliselt ja talle on vaja haritud professionaale, mitte „reetureid“.

„Kolõma ei võta vastu alatuid inimesi, ei võta vastu reetureid. Ja need on stereotüübid või klišeed, vanad klišeed, millest on ammu aeg vabaneda, seda enam, et need on mineviku ümberasujate klišeed. Need on kahjuks olemas. Aga neist tuleb vabaneda, kusjuures vabaneda kõigil, mitte ainult meil,“ teatas Nossov.