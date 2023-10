Michal: Paldiski LNG-terminali laadimiskäpp peaks kohale jõudma detsembris

"Käpp on ammu ära tellitud ja survetestid on tegemisel," kinnitas Michal "Erisaates" Delfile.

"Seda kõike öeldes ei maksa kiinduda ühte käppa," märkis Michal siiski, lisades, et Eesti on julgeoleku ja gaasivarustuse taganud mitmel viisil.

Ta sõnas, et lähemate aastate jooksul ei peaks käppa vaja minema, kuna varusid on piisavalt.

„Ja meil on ka oma Paldiski ühendus, Paldiski kai. Kuhu on võimalik see avalikkuses palju arutatud käpp külge panna. See käpp on olemas ja tulemas ja pannakse ka külge ja siis on alati võimalik sinna laeva ja…,“ rääkis kliimaminister.