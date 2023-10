OTSEBLOGI | Iisraeli kaitsevägi: 300 000 reservisti on Gaza piiri lähedal valmis

„Nad on Gaza sektori lähedal ja valmistuvad täitma ülesannet, mille meile on andnud Iisraeli valitsus, ja see on tagada, et Hamasil ei ole selle sõja lõpuks mingeid sõjalisi võimekusi, millega nad saaksid ohustada või tappa Iisraeli tsiviilisikuid,“ ütles Conricus.