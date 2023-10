Seismoloog Heidi Soosalu: gaasijuhtme juures toimus seismiline sündmus, mida võib tõlgendada lõhkamise või plahvatusena

Vanemgeoloog Soosalu ütles ööl vastu kolmapäeva Delfile, et seismiline sündmus toimus Eesti aja järgi 8. oktoobri öösel kell 1.20. "Ajaliselt ja seismiliselt määratud asukoha poolest sobib see tinglikult kokku senise infoga gaasitoru kahjustuse tekkimise kohta," märkis Soosalu.

Tema sõnul tugineti algselt Soome-Eesti ühisele seismilisele seiresüsteemile, mis ei tuvastanud sel ööl Soome lahe lääneosas ühtki seismilist sündmust. "Järelduseks oli, et toimunuga ei kaasnenud seismilist sündmust – või et seismiline sündmus oli nii väike, et jäi allapoole tuvastamislävendit," tõdes Soosalu.