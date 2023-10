VIDEO | Margus Tsahnka: olen gaasitoru vigastust näinud, aga kirjeldada ei saa. See on inimtekkeline

Tsahkna sõnul jääb toimepanija uurimise välja selgitada.

Millal said Eesti võimud juhtunust teada, mida täpselt teada saadi?

8. oktoobri varahommikul hakkas informatsioon tulema ja sealt edasi on kogu infovahetus toimunud. Täna on olnud väga tõsine päev. Välisministeeriumi tasemel ja valitsuste vahel on toimunud infovahetus, sealhulgas Soomega, samuti NATO-s. Tuli info, et gaasirõhk langes. Samuti selle kohta, et sidekaabel on saanud kannatada. Täna on päev, mil toimus koordinatsioon ja avalikkuse teavitamine nii kiiresti, kui vähegi võimalik.

Kas olete näinud neid vigastusi ja kas saate neid kirjeldada?

Ma olen neid näinud, aga ei saa kirjeldada.

Kas need on sellised, mida saab põhjustada üksik tuuker või on selleks midagi enamat vaja?

Avalikult saame öelda seda, et vigastused on mehaanilised ning need pole saanud tekkida loodusjõudude tulemusena. Kes täpselt mida on teinud, seda peab selgitama uurimine. See on ilmselgelt inimtekkeline.

Kui kaua parandamine aega võtab ja kas sellel on mõtet olukorras, kus 77 kilomeetrit pikka toru on, tundub, võimalik suhteliselt lihtsasti lõhkuda?

Gaasitoru parandamine on pikk protsess ja siin tuleb ekspertidel hinnanguid anda. Ehk kui suur on kahjustus ja kas on mõtet taastada. Minul ei ole selleks piisavalt informatsiooni. Las kõigepealt toimuvad detailsed uurimised.