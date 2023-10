Sotsiaalmeedias levitatakse massiliselt väärinformatsiooni Iisraeli-Hamasi konflikti kohta

Ettevõtte eeskirjad ütlevad, et kasutajad ei tohi propageerida vägivaldseid tegusid ega jagada terroristliku tegevusega seotud propagandat. “X-il pole kohta vägivaldsete ja vaenu õhutavate üksuste jaoks,“ öeldakse ettevõtte poliitikas. Adam Hadley, mittetulundusühingu Tech Against Terrorism direktor, kinnitas aga, et X-is on vägivaldse sisu levitamise tase oluliselt kõrgem kui teistel platvormidel.

Postitused on sisaldanud kaadreid Iisraeli sõdureid tulistavatest võitlejatest, kui ka väidetavatest Hamasi võitlejatest, kes rüvetasid ohvrite surnukehi, ja videoid peade maharaiumisest. Neid reklaamiti viimastest rünnakutest pärinevatena, tegelikkuses pärinesid need varasemast džihaadi vägivallast Süürias, vahendas Politico.

Kui Peden 2021. aastal Gazas toimunud eskaleerumist kajastas, olid tema allikad inimesed kohapeal või usaldusväärsed uudisteagentuurid. Hetkel on tema sõnul X-ist praktiliselt võimatu leida kontrollitud sisu või esmaseid allikaid. „Inimesi, kes tegelikult elavad Palestiinas või Iisraelis lõunaosas, on uskumatult raske leida,“ ütles ta. Ta lisas, et probleemiks on ka allikate keelebarjäär, sest enamus sellest piirkonnast pärit inimesed ei räägi inglise keelt.

„Paljudel põhjustel on see kõige raskem aeg, mil ma siin kriisi kajastanud olen,“ postitas Justin Peden, keda tuntakse internetis Intel Crabina. „Usaldusväärsed lingid on nüüd fotod. Kohapealsed uudisteväljaanded näevad vaeva, et jõuda vaatajaskonnani ilma kalli sinise linnukeseta,“ lisas ta.

Sotsiaalmeediaplatvormi X-i, endise Twitteri, kasutajad on seisnud silmitsi väärinformatsiooni tulvaga. Kõigi suurte maailmasündmustega kaasneb valeinformatsiooni uputus, kuid Iisraeli-Hamasi konflikti puudutava väärinformatsiooni külvamise ulatus ja kiirus X-is on enneolematu, kirjutas Wired.

Kontrollisüsteemide puudumine võib samuti kaasa tuua edasise võrguvälise vägivalla – nii Iisraelis kui ka väljaspool. Atlantic Councili digitaalse kohtuekspertiisi uurimislabori vanemdirektor Graham Brookie ütles, et on juba näinud antisemitismi ja islamofoobia hüppeid, mis on otseselt seotud Iisraeli-Hamasi konfliktiga.

Väärinformatsioon on tingitud algoritmist

Pärast seda, kui Musk ostis platvormi, on ta seal läbi viinud olulisi muutusi, sealhulgas mõjutasid tema otsused X-i algoritmi. Hetkel reklaamib algoritm kasutajaid, kelle nime kõrval on sinine linnuke, sest nad on ostnud kaheksa dollari eest kuus tellimuse. Lisaks algoritmi muutustele vallandas Musk viimase aasta jooksul enamik inimesi, kes vastutasid väärinformatsiooniga võitlemise eest.

“Elon Muski platvormi muudatused töötavad täielikult terroristide ja sõjapropagandistide kasuks,“ ütles Emerson Brooking, Atlantic Councili digitaalse kohtuekspertiisi uurimislabori teadur. Tema sõnul võib igaüks osta ühe neist väikestest sinistest linnukestest ja muuta oma profiilipildi millekski, mis näib olevat meediaväljaanne.

Peden ütles, et X-i algoritm on loodud enim kaasava sisu suurendamiseks, mis motiveerib väärinformatsiooni jagama. “Nad on väga visad ja kahjuks tähendab see, et kaasamine läheb uskumatult, uskumatult hästi. Need pildid on kohutavad ja dramaatilised ning toimivad hästi. Nii et teised, eriti need, kes üritavad narratiivi peale suruda, motiveerivad jagama vana aastatetagust videot lihtsalt sellepärast, et inimestele meeldib seda kraami vaadata,“ ütles Peden.

„Sõja reaalajas jälgimiseks on @WarMonitors ja @sentdefender head,“ kirjutas Musk pühapäeva hommikul oma 150 miljonile jälgijale saadetud postituses. Mõlemad kontod, millele Musk viitas, on tuntud väärinformatsiooni levitajad. Paljud X-i kasutajad juhtisid tähelepanu ka sellele, et @WarMonitorsi kontol on varem postitatud antisemitistlikke kommentaare. Musk kustutas oma postituse üsna kiiresti, kuid siiski jõuti seda näha 11 miljonit korda. Hiljem kirjutas Musk: “Nagu alati, proovige jääda tõele võimalikult lähedale, isegi asjade puhul, mis teile ei meeldi.“

X on lubanud astuda samme vägivaldse kõne ja vaenu õhutavate postituste vastu, mis puudutavad Iisraeli-Hamasi konflikti.