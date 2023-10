Soome president: gaasitoru kahjustati ilmselt väljastpoolt, NATO on valmis meid aitama

Soome president Sauli Niinistö sõnas täna avalduses, et veealuse taristu kahjustamist võetakse tõsiselt ja selle põhjuseid on uuritud alates pühapäevast.

Niinistö sõnul on riigi juhtkonda olukorrast teavitatud.

Niinistö sõnul on tõenäoline, et nii gaasitoru kui sidekaabli kahjustamine on välistegevuse tagajärg.