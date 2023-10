OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsus annab erakorralise pressikonverentsi Eesti ja Soome vahelise gaasitoru ja sidekaabli lõhkumise teemal

Me peame olema mures kõigi Venemaa käikude pärast. Selge on see, et Venemaa kavatseb kasutada relvana kõiki vahendeid, mis tema käsutuses on, sealhulgas energiat meie vastu, mida ta on ka teinud. Turvameetmeid on tugevdatud. Me saame veel täiendavalt arutada, mida seal teha. Kuna meil on käimas ka hübriidsõda, sealhulgas kübersõda, siis nende riskide vastu me peame ennast igatpidi tugevamaks tegema.