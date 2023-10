Väikelaen või krediitkaart? Milline on kõige mõistlikum valik pisemate ostude jaoks?

Väikelaen on finantstoode, mis võimaldab sul laenata raha ühekordseks otstarbeks. Väikelaenu summa on tavaliselt suurusjärgus 10 000 eurot ja tagasimakseperiood on kuni viis aastat. Krediitkaart on maksevahend, mis toimib sarnaselt pangakaardiga, kuid võimaldab sul teha oste ja tasuda teenuste eest, ilma et peaksid kauba eest kohe oma arvelduskontol oleva rahaga maksma. Krediitkaardi limiit sõltub nii panga tingimustest kui ka taotleja taustast, kuid võib ulatuda summadeni, mida saab juba väikelaenu alternatiivina arvestada. Krediitkaardilt laenatud raha tuleb hiljem koos intressidega tagasi maksta, välja arvatud juhul, kui teed tagasimaksed ära juba intressivabal perioodil ja kasutad laenatud raha ilma lisatasudeta. Näiteks on Coop Panga krediitkaardil 40-päevane intressivaba periood, mis tähendab, et saad vajaliku väljamineku ajastada enam kui kuu aega ette ja selle lisatasudeta antud perioodil paindlikult tagasi maksta.

Kumb siis ikkagi valida?

See sõltub täielikult sellest, mis eesmärgil sa lisaraha vajad ja millised on sinu võimalused laenatud raha tagasi maksta. Siinkohal võibki tekkida olukord, kus saad tänu paindlikele tagasimaksevõimalustele ja intressivabale perioodile kasutada krediitkaardi eeliseid. Kui saad vähemalt osa kasutatud raha tagastada krediitkaardi kontole enne, kui intressi arvestatakse, oled selle osa oma ostuks ilma igasuguse intressita pangalt laenanud. Lisaks võib krediitkaart jääda pärast selle ühe vajaliku väljamineku tegemist sulle ka edaspidiseks kindlustunde hoidjaks. Sa ei pea sulle väljastatud limiiti iga kuu üldse kasutama, kuid sul on teadmine, et vajadusel on see alati olemas ning pole vaja ootamatult laenupakkumisi võtma hakata.